Президент Олимпийского комитета РФ Поздняков решил уйти в отставку
Фото - © РИА Новости,Кирилл Зыков
Президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков собирается уйти в отставку, сообщает «Коммерсант».
По его словам, на необходимость сменить лидера и команду комитета повлияли экономические предпосылки.
Теперь Исполкомом ОКР будет выбрана дата Олимпийского собрания, где состоятся выборы нового руководства организации.
В Олимпийском комитете РФ Поздняков работал с 2016 года, тогда он был вице-президентом. Пост президента он занял в 2018 году.
В прошлом он 4 раза становился олимпийским чемпионом по фехтованию на саблях — в 1992, 1996 и 2000 годах. Также 10 раз был чемпионом мира и 13 — чемпионом Европы.
Ранее в России самбо получило статус олимпийского вида спорта. Также был подписан указ о его развитии в РФ.