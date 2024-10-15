Президент Олимпийского комитета РФ Поздняков решил уйти в отставку

сегодня в 12:25

По его словам, на необходимость сменить лидера и команду комитета повлияли экономические предпосылки.

Теперь Исполкомом ОКР будет выбрана дата Олимпийского собрания, где состоятся выборы нового руководства организации.

В Олимпийском комитете РФ Поздняков работал с 2016 года, тогда он был вице-президентом. Пост президента он занял в 2018 году.

В прошлом он 4 раза становился олимпийским чемпионом по фехтованию на саблях — в 1992, 1996 и 2000 годах. Также 10 раз был чемпионом мира и 13 — чемпионом Европы.

Ранее в России самбо получило статус олимпийского вида спорта. Также был подписан указ о его развитии в РФ.