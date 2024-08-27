В России самбо получило статус олимпийского вида спорта

Министр спорта Михаил Дегтярев рассказал о том, что самбо получило статус олимпийского вида спорта в России, сообщает МИР24 .

«Мы начинаем новую главу в истории нашего национального вида спорта — самбо. Мной подписан приказ о развитии самбо в России», — отметил министр.

Самбо в РФ впервые приравняли к олимпийским видам спорта, хотя на самом деле Международный олимпийский комитет присвоил этому виду спорта олимпийский статус еще в 2021 году. Теперь самбо получило новые возможности для роста и поддержки, отметил Дегтярев.

Самбо — это сокращение от термина «самозащита без оружия». Данный вид единоборства, который возник в Советском Союзе и стал международным в 1966 году, был создан в 1920–1930-е годы в результате сочетания дзюдо и джиу-джитсу.

Самбо делится на два основных направления: спортивное и боевое. В спортивном самбо акцент делается на исполнении бросков и технике болевых приемов. А боевое самбо сосредоточено на способности бойца быстро и эффективно нейтрализовать противника, не давая ему возможности для сопротивления.