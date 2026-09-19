Член Общественной палаты Подмосковья проверил избирательные участки в Химках

В Химках продолжается второй день голосования: выбор граждан определит депутатский состав Государственной Думы, Московской областной Думы и Совета депутатов городского округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Член Общественной палаты Московской области Андрей Губанов проверил избирательные участки Химок. Он отметил важность прозрачности и легитимности избирательного процесса, положительно оценив работу участков.

Все 118 площадок для выборов работают в штатном режиме с 8:00 до 20:00. Для тех, кто не может прийти лично, доступны голосование на дому (заявки принимаются до 14:00 20 сентября) и дистанционное электронное голосование для подавших заявление заранее. Подсчет голосов начнется 20 сентября после закрытия всех участков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.