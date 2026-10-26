Назиле-Николь Мутлу из Наро-Фоминска выиграла чемпионат Европы по муайтай

Мастер спорта России Назиле-Николь Мутлу из Наро-Фоминска завоевала золото чемпионата Европы 2026 года по муайтай в Париже. Спортсменка выступила в составе сборной России в весовой категории до 48 кг среди женщин (Elite), сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Назиле-Николь Мутлу стала чемпионкой Европы 2026 года по муайтай. После ее победы накануне в Париже прозвучал гимн России.

«Мечта выполнена, цель достигнута!» — сказала спортсменка после финального боя.

Чемпионат и первенство Европы объединили 36 делегаций из разных стран. В столицу Франции прибыли более 1000 спортсменов и официальных представителей команд. Турнир стал крупнейшим международным соревнованием года по муайтай.

В активе Мутлу уже есть победы на первенствах мира, Европы и России. Ее тренер Евгений Семенихин из клуба «Инвиктус» первым поздравил воспитанницу после финала.

«У нее характер настоящего бойца, который идет вперед несмотря ни на что и вопреки всем трудностям», — отметил Евгений Семенихин.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.