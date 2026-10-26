Орехово-Зуевская подстанция скорой помощи отметила 101-летие

История подстанции началась в 1925 году с одного санитарного автомобиля и повозки с двумя лошадьми. Сегодня это современное подразделение Московской областной станции скорой медицинской помощи. В региональное объединение №7 входят Орехово-Зуевская, Ликино-Дулевская и Куровская подстанции, которыми руководит врач высшей категории Александр Стадник.

«У нас 24 бригады ежедневно готовы прийти на помощь. Служба «скорой» продолжает развиваться и модернизироваться. Среди важных достижений последних лет — создание специализированной бригады анестезиологии и реанимации для выездов на самые тяжелые случаи, а также открытие поста скорой помощи в деревне Савинская и привлечение молодых кадров», — рассказал заведующий подстанцией Александр Стадник на торжественном мероприятии подразделения.

За последний год коллектив пополнили более 20 специалистов. Еще 15 студентов областного медицинского колледжа заключили целевые договоры с Подмосковной скорой и готовятся работать в экстренной службе округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.