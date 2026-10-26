Василина Блэк начнет в Москве двойной ультрамарафон до Петербурга

Спортсменка и рекордсменка России Василина Блэк запускает проект «Питер 2.0» — двойной ультрамарафон. Старт состоится в Москве, продолжится пешим походом до Санкт-Петербурга и завершится подъемом на «Лахта Центр», рассказала спортсменка.

Проект стартует 3 ноября в Москве с подъема на башню «Федерация» (373 м), после чего участница пройдет 800 км пешком вдоль трассы М-10 «Россия», а завершится ультрамарафон 25 ноября в Санкт-Петербурге подъемом на «Лахта Центр», для чего потребует преодолеть 2240 ступеней.

Ориентировочно 3–5 ноября маршрут проекта пройдет по Московской области через Химки, Солнечногорск и Клин.

Главная идея проекта — манифест «Россия — спортивная страна». Флаг с этой надписью спортсменка поднимет на старте в Москве, пронесет через весь маршрут и поднимет на финише в Санкт-Петербурге.

«Я сделаю это одна, чтобы доказать: мы можем все. Россия — спортивная страна», — отметила Василиса Блэк.

Год назад Василина Блэк уже прошла пешком 800 км из Москвы в Санкт-Петербург за 25 дней. В ее активе также рекорд России по скоростному подъему с утяжелением на самую длинную лестницу — 1683 ступени в Красноярске, ультрамарафон на 100 км за сутки и «самый холодный челлендж» на Байкале. Новый проект заявлен в Реестр рекордов России. Безопасность обеспечивается официальным удостоверением промышленного альпиниста и командой профессионалов.

Цель проекта — привлечь внимание к массовому спорту и здоровому образу жизни, а также замотивировать как можно больше людей, особенно молодежь, заниматься спортом.