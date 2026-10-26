ВПО «СОВА» из Химок отличилась на региональных соревнованиях

Воспитанники военно‑патриотической организации «СОВА» из Химок завоевали призовые места на крупных региональных соревнованиях, продемонстрировав высокий уровень подготовки, в том числе в самых младших возрастных группах. За медали боролись 23 отряда Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Соревнования проходили на двух площадках. В Воскресенске на игре «Юнармейский спецназ 2.0» участники преодолели восемь сложных этапов: среди них — «37 ступеней Шаолиня» и радиационно‑химическая защита. В Щелково состязания были посвящены памяти 6‑й роты псковских десантников. Юнармейцы управляли беспилотниками, преодолевали полосу препятствий и водную переправу. Самым напряженным испытанием стал заминированный участок.

Особенно значим успех самых юных воспитанников: ребята 8–10 лет, недавно начавшие занятия, завоевали бронзовую медаль, достойно выступив, не уступив старшим по возрасту соперникам. Не менее успешно выступили и другие возрастные группы: младшая (11–12 лет) и средняя (13–14 лет) команды заняли вторые места, а старшая команда (15–17 лет) — второе место среди всех отрядов Московской области.

Военно‑патриотическая организация (ВПО) «СОВА» имени Дмитрия Кириллова в ноябре 2026 года свое 13‑летие. За это время клуб выпустил сотни подростков, многие из которых выбрали военную профессию и стали офицерами. Занятия клуба проходят на базе многофункционального социального комплекса «Восход».

ВПО «СОВА» занимается военно‑патриотическим воспитанием подростков. В программу входят спортивные и прикладные тренировки: армейский рукопашный бой, скалолазание, тактическая медицина, а также сборка‑разборка АК и ПМ, основы обращения с оружием, метание ножей и гранат. С 10 лет воспитанники могут заниматься парашютной подготовкой.