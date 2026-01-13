сегодня в 13:31

Настольный теннис и плавание стали самыми популярными в Школьной лиге Подмосковья

Настольный теннис, плавание и киберспорт вошли в число самых востребованных дисциплин среди участников единой школьной лиги Московской области по итогам опроса, проведенного среди 12 000 человек, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В рамках проекта единой школьной лиги Московской области был проведен опрос среди участников, чтобы определить наиболее интересные спортивные дисциплины для школьников региона. В опросе приняли участие 12 000 человек.

Согласно результатам, в пятерку самых популярных видов спорта вошли настольный теннис (41%), плавание (22%), бадминтон (20%), киберспорт (18%) и женский футзал (17%). Также респонденты проявили интерес к легкой атлетике, гандболу, индор-хоккею, фехтованию и городкам.

Школьная лига стартовала в октябре 2024 года. В первом сезоне участвовали более 10 000 спортсменов из 201 школы 13 муниципалитетов Подмосковья. В новом сезоне ожидается участие свыше 50 000 школьников из 650 образовательных учреждений региона.

С начала сезона амбассадоры проекта — известные спортсмены — провели более 20 мастер-классов в различных городах области. В тренировках приняли участие свыше 1 000 школьников.

Мероприятия проходят в рамках федеральной программы «Спорт России». Концепция лиги разработана по поручению губернатора Андрея Воробьева для вовлечения учащихся в регулярные занятия спортом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.