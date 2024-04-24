На стенде Подмосковья выставки «Россия» на ВДНХ 25 апреля состоится день спорта

На подмосковном стенде в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ 25 апреля пройдет день спорта, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Стенд начнет свою работу в 10:30 с открытой платформы СШОР по хоккею. Опытные хоккеисты проведут мастер-класс по дриблингу шайбы для всех желающих.

С 11:00 и повторно в 14:30 на стенде состоится викторина и мастер-класс от подмосковной гандбольной команды «Звезда». У всех посетителей выставки будет возможность познакомиться с этим видом спорта и под руководством профессиональных игроков научиться отдавать передачи и делать обыгрыши.

​В 11:30 и в 14:00 начнет свою работу открытая платформа взаимной поддержки для мам, чьи дети любят футбол. Основатели проекта «Футбольные мамы» в подробностях расскажут об инициативе, покажут тематические видеоролики, а также проведут викторину.

​С 10:30 до 12:00 представители СШОР по легкой атлетике расскажут об основных дисциплинах данного вида спорта и продемонстрируют свой спортивный инвентарь — диски, ядра, колодки и медали.

​В 12:00 и в 13:00 на стенде состоится мастер-класс от тренера спортшколы по боксу. Он покажет, как правильно работать на «лапах» и с боксерскими палками.

​Также в 12:00 и в 15:00 представители дома юных техников «Интеграл» из городского округа Химки расскажут о секции спортивных дронов и перспективах детского центра по обучению управления БПЛА. Все гости смогут изучить и рассмотреть беспилотники, которые будут выставлены на площадке.

​С 13:30 профессиональные игроки клуба хоккея на траве «Динамо-Электросталь» проведут мастер-класс по технике владения клюшкой и мячом.

​В 15:00 у всех посетителей стенда «Подмосковье» будет возможность попасть на мастер-класс по акробатическому рок-н-роллу от специалистов СШОР по летним видам спорта.

В 15:20 воспитанники училища олимпийского резерва № 5 Московской области продемонстрируют навыки футбольного фристайла.

​Спортсмены регбийного клуба «ВВА-Подмосковье» в 15:40 и в 17:30 подробно расскажут о своей команде и о виде спорта, после чего проведут мастер-класс, где каждый желающий может попробовать себя ощутить в качестве профессионального регбиста.

​С 16:30 до 17:30 на стенде состоятся мастер-классы от представителей подмосковного училища олимпийского резерва № 3 по фехтованию с использованием электронного симулятора, а также мастер-класс по стрельбе из лазерного пистолета.

В 12:30, в 16:00 и в 18:00 на стенде Московской области пройдут спортивные викторины с вручением памятных призов от министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

​В течение всего Дня спорта на экранах стенда будут демонстрироваться видеоролики о реализованных в Московской области спортивных проектах и спортсменах, представляющих регион.

​Кроме того, на полях выставки-форума «Россия» в павильоне 57 в 9:00 состоится церемония награждения победителей конкурса «Ты в игре». Поздравить лауреатов соберутся профессиональные спортсмены, олимпийские чемпионы, а также спортивные деятели. Для участия в церемонии необходимо пройти бесплатную регистрацию.

​Международная выставка-форум «Росссия» на ВДНХ проходит с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года. Стенд Подмосковья находится в 75-м павильоне. Посетившие его гости попадают в полностью цифровой и мультимедийный мир достижений, большой истории и уникальной культуры региона. Аудиогид, озвученный народным артистом РФ Сергеем Безруковым, поможет сориентироваться в многообразии экспозиции.

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