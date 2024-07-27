Экс-министра обороны Булгакова могут лишить звания Героя России

Суд может лишить арестованного по делу о коррупции экс-министра обороны, Героя России Дмитрия Булгакова звания и наград, пишет РИА Новости .

Суд может оставить за осужденным звание Героя России при совершении безусловного геройского поступка, сообщил агентству юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Исходя из биографии Дмитрия Булгакова, его служба проходила исключительно на должностях, связанных с материально-техническим снабжением, поэтому почетного звания он, скорее всего, будет лишен», — сказал эксперт.

Суд может также лишить Булгакова и звания генерала, так как тот подозревается во взяточничестве при исполнении служебных обязанностей, предположил Хаминский.

Булгаков взят под стражу по подозрению в коррупции при заключении армейских контрактов. Его защита ходатайствовала о переводе под домашний арест или залог, но суд отклонил просьбу адвокатов.