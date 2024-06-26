На стадионе Зареченской школы Одинцова пройдет день йоги

В Одинцовском городском округе на стадионе Зареченской школы 29 июня состоится день йоги. Мастера оздоровительных практик расскажут взрослым и детям о пользе ставших популярными упражнений этого направления. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Мероприятие организовано для всех возрастов. В программе практика Power Yoga флоу, шавасана под звуки ханга. Также на площадке будут проходить мастер-классы от педагогов студии «Живой йоги». С участниками поделятся секретами гвоздестояния, осознанного выравнивания тела с ортопедическими мячами, ⁠детская йога для хорошей осанки и профилактики плоскостопия.

Для того, чтобы присоединиться к мероприятию необходимо зарегистрироваться по ссылке. Также среди участников будет разыгрываться абонемент в студию йоги и подарки от партнеров.

Для прохождения мастер-классов необходимо принести с собой коврик, солнцезащитные средства, головной убор и воду.

Место: Одинцовский городской округ, рабочий поселок Заречье, ул. Березовая, 1А.

Дата и время: 29 июня, 17-00.

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