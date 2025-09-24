Мытищинские гимнастки успешно открыли сезон

сегодня в 10:50

Воспитанницы отделения художественной гимнастики мытищинской спортивной школы «Авангард» приняли участие в нескольких соревнованиях и показали отличные результаты, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

13–14 сентября в Балашихе на первенстве городского округа «Художница — Осень» победу в индивидуальной программе одержала Вероника Спорова. Команда «Авангард» также завоевала золотые медали в групповых упражнениях, продемонстрировав высокий уровень подготовки и слаженность.

13 сентября в Серпухове на соревнованиях городского округа «Открытие сезона» золотые медали получили Анастасия Якунина, Александра Кучерова, Диана Вавильченкова, Дарья Карташева и Ксения Музалева.

16–20 сентября в Раменском во дворце спорта «Борисоглебский» прошло представительное первенство ОФСОО «Олимп» «Олимпийские звездочки», где Ирина Стрекоза завоевала серебряную медаль, а Олеся Соломатина и Александра Кучерова заняли третье место.

Этот старт сезона стал ярким подтверждением мастерства и потенциала гимнасток из «Авангарда», которые продолжают радовать болельщиков своими достижениями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.