МВД возбудило уголовные дела в отношении девяти российских футбольных судей

сегодня в 21:22

Следственный департамент МВД РФ возбудил уголовные дела в отношении девяти арбитров РПЛ и Первой лиги, обвиняемых в получении незаконного вознаграждения за влияние на результаты матчей, сообщает РБК .

В процессе расследования уголовного дела против экс-руководителей футбольного клуба «Торпедо» были обнаружены новые факты, свидетельствующие о возможной коррупции среди судей. Расследование проводит следственный департамент МВД и департамент защиты игры Российского футбольного союза (РФС).

Уголовные дела по ч. 4 ст. 184 УК (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования) возбудили в отношении арбитров Егора Егорова, Ивана Сараева и Владислава Целовальникова, Юрия Карпова, Максима Перезвы, Германа Коваленко, Кирилла Силантьева и Олега Соколова и бывшего судьи Первой лиги Игоря Захарова.

«РФС не может допустить участия в соревнованиях людей, в отношении которых ведутся расследования, — это вопрос доверия к честности футбола», — сказал председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.

Он добавил, что вопрос о восстановлении исключенных российских арбитров будет рассмотрен в особом порядке, если следствие признает их невиновными.

