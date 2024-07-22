МОК удалил с сайта информацию о трансляциях Олимпийских игр в России

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МОК убрал информацию о трансляциях Олимпиады в России на своем сайте

На сайте Международного олимпийского комитета (МОК) пропала информация о планировавшихся трансляциях парижской Олимпиады для России. Информация о телетрансляциях также отсутствует, сообщает РБК .

Ранее стало известно, что россияне смогут посмотреть Олимпийские игры в Париже на официальном сайте МОК.

Права на телевизионные трансляции ОИ-2024 в России принадлежат компании «Телеспорт Груп». По данным СМИ, гендиректор компании Петр Макаренко обвиняется в мошенничестве и отправлен под домашний арест.

XXXIII летняя Олимпиада пройдет в столице Франции с 26 июля по 11 августа. Где посмотреть и кто из российских спортсменов будет участвовать в соревнованиях, читайте в материале РИАМО.