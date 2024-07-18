Олимпиада в Париже-2024: когда пройдет, где посмотреть и кто из российских спортсменов будет участвовать

Какими будут первые Олимпийские игры после начала СВО на Украине, читайте в материале РИАМО.

В 2024 году столица Франции, Париж, в третий раз в своей истории примет летние Олимпийские игры. По этому рекорду город догонит другую европейскую столицу, Лондон. Однако, в отличие от Игр в столице Великобритании в 2012 году, в Париже почти не будет российских спортсменов, ранее традиционно претендовавших на верхние строчки в общекомандном зачете.

Когда и где пройдет Олимпиада в Париже

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XXXIII летняя Олимпиада пройдет в столице Франции с 26 июля по 11 августа. При этом соревнования по футболу и регби-7 начнутся еще 24 июля, а 25 июля в борьбу за медали вступят лучники и гандболисты.

26 июля состоится церемония открытия Игр, которая будет включать в себя шестикилометровый парад по парижским улицам. Ожидается, что вживую церемонию увидят 600 тысяч человек.

Церемония закрытия пройдет 11 августа на стадионе «Стад де Франс», расположенном в северном пригороде Парижа Сен-Дени.

Некоторые из соревнований будут проходить далеко от французской столицы. Так, серфингисты поборются за медали на другом конце земного шара – на Таити. Соревнования по парусному спорту пройдут в Марселе, а по стрельбе – в Шатору. Кроме того, в других городах Франции будут проведены футбольные, баскетбольные и гандбольные матчи.

На парижской Олимпиаде впервые пройдут соревнования по новому олимпийскому виду спорта – брейкдансу.

Бюджет мероприятия, как ожидается, составит 9 миллиардов долларов. По сравнению с предыдущей летней Олимпиадой в Токио это немного: проведение Игр в столице Японии, ставших самыми дорогими в истории, обошлось в 20 миллиардов долларов.

Кто из российских спортсменов примет участие в Олимпиаде-2024

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Игры в Париже будут не первыми, в которых Россия не сможет принять полноценное участие. Проблемы во взаимоотношениях Олимпийского комитета России (ОКР) и МОК начались еще в 2017 году, когда членство российского органа в МОК было приостановлено из-за якобы имевшей место государственной программы употребления допинга российскими спортсменами. В итоге участники из России полноценно не участвуют в Олимпиадах с зимних Игр-2018 в Южной Корее.

Разумеется, после начала СВО на Украине ситуация только ухудшилась. В октябре 2023 года членство ОКР в МОК (ранее восстановленное) было вновь приостановлено из-за включения в ОКР олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

В итоге принять участие в Олимпиаде в Париже могут только те российские спортсмены, которые выступают в индивидуальных видах спорта (то есть от своего имени, а не представляя страну). При этом они не должны быть связаны с российскими вооруженными силами (например, быть членами армейских спортивных клубов). Не допускаются к участию в Играх и те спортсмены, которые «активно поддержали спецоперацию». Для тех, кто все-таки сможет пройти отбор и чье участие будет одобрено контролирующими органами, в МОК придумали специальное название – «индивидуальные нейтральные атлеты».

В результате по состоянию на текущий момент в парижской Олимпиаде примут участие 15 россиян:

Велоспорт

Тамара Дронова

Алена Иванченко

Глеб Сырица

Гребля на каноэ

Алексей Коровашков

Захар Петров

Олеся Ромасенко

Плавание

Евгений Сомов

Прыжки на батуте

Анжела Бладцева

Теннис

Даниил Медведев

Елена Веснина

Роман Сафиуллин

Екатерина Александрова

Мирра Андреева

Павел Котов

Диана Шнайдер

Кто из российских спортсменов отказался от участия в Олимпиаде

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В парижских Играх могли принять участие российские борцы, которым выделили 16 квот. Однако 6 июля Федерация спортивной борьбы России опубликовала заявление, в котором объявила об отказе от участия в Олимпиаде. В качестве причины организация указала на «неспортивный принцип отбора, которым руководствовался Международный олимпийский комитет, формируя список допущенных атлетов, цель которого – подорвать принцип единства нашей команды».

Похожим образом поступила Федерация дзюдо России, которой выделили 12 квот. 28 июня президент организации Сергей Соловейчик заявил, что «сборная команда России по дзюдо не примет унизительные условия и не выступит на Играх в Париже в составе, предложенном чиновниками из МОК».

У кого из российских спортсменов есть шанс завоевать олимпийские медали в Париже

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Главным российским претендентом на медали в Париже считается 19-летняя батутистка Анжела Бладцева. В 2024 году она уже стала обладательницей Кубка мира, а также набирала на международных соревнованиях больше 57 баллов, что считается высшей оценкой в данном виде спорта.

Кроме того, на хороший результат могут претендовать российские теннисисты. В первую очередь – Даниил Медведев, уже много лет входящий в четверку лучших игроков планеты.

В остальных дисциплинах, как полагают специалисты, шансов на попадание российских спортсменов в число призеров практически нет.

Что сказала мэр Парижа Анн Идальго об участии россиян в Играх

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По поводу участия российских и белорусских спортсменов в парижской Олимпиаде красноречиво высказалась мэр Парижа Анн Идальго. Еще 31 марта она заявила, что участникам из этих стран во французской столице будут «не рады».

«А украинским спортсменам и всему украинскому народу хочу сказать, что мы их очень сильно поддерживаем», – сказала женщина-политик.

Данное заявление весьма своеобразно смотрится на фоне официального девиза парижской Олимпиады — «Игры, открытые для всех» (фр. Ouvrons grand les jeux).

Где смотреть Олимпиаду-2024 в Париже

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13 июля стало известно, что российские федеральные каналы не покажут Игры в Париже. Изначально это планировал делать «Матч ТВ», но отказался от своих планов после отказа от участия в соревнованиях российских дзюдоистов и борцов.

Стриминговый сервис Okko, в последнее время весьма активный на рынке спортивных трансляций, также не собирается показывать парижскую Олимпиаду.

«Мы считаем, что с учетом отстранения российских спортсменов это событие не представляет большого интереса для аудитории в России», – сообщила пресс-служба Okko.

Впрочем, любители спорта в РФ уже традиционно смогут посмотреть зарубежные спортивные соревнования неофициально – в частности, в многочисленных группах в VK. По сложившейся в последние годы практике, с пиратскими трансляциями событий, права на которые не принадлежат российским компаниям, государство не борется.