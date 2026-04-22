Министр спорта Татарстана Леонов ведет переговоры с РФС о матче сборной в Казани

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил о переговорах с Российским футбольным союзом по поводу проведения матча сборной России в Казани, передает Metaratings.ru .

Он заявил, что регион рассчитывает принять матч национальной команды на «Ак Барс Арене» после летнего перерыва.

«Сейчас мы ведем переговоры с Российским футбольным союзом о проведении матча сборной. Суперкубок был в прошлом году, поэтому пока смотрим в сторону матча сборной. Думаем провести матч сборной на „Ак Барс Арене“ после летнего перерыва, в начале осени», — сказал Леонов.

Также министр отметил, что Казань готова к проведению турниров по водным видам спорта и обсуждает с профильной федерацией возвращение одного из соревнований или запуск нового проекта. По его словам, инфраструктура города остается одной из лучших в стране.

В 2025 году сборная России провела десять товарищеских матчей: шесть побед, одно поражение и три ничьи. В марте 2026 года команда Валерия Карпина обыграла Никарагуа (3:1) и сыграла вничью с Мали (0:0). С февраля 2022 года сборная отстранена от турниров УЕФА и ФИФА.

