Методист Антонов: бег улучшает сон и укрепляет кости

Каждую первую среду июня отмечается Всемирный день бега. Этот праздник появился в США, а в 2016 году стал международным.

«Регулярный бег может помочь улучшить качество сна, так как физическая активность способствует расслаблению и уменьшению бессонницы. Также он является важным компонентом поддержания здоровья костей и предотвращения остеопороза. Регулярные нагрузки, такие как бег, способствуют укреплению костной ткани», — сказал Антонов.

Он добавил, что бег способствует выделению эндорфинов, которые помогают снизить стресс, улучшить настроение, снять тревогу и повысить уровень самооценки. Такие физические нагрузки также связаны с улучшением когнитивных функций и уменьшением риска развития депрессии.

«Этот спорт также способствует укреплению сердечно-сосудистой системы, улучшает кровообращение и увеличивает емкость легких. Регулярный бег может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как артериальная гипертония, инфаркт и инсульт. У вас укрепляются мышцы, повышается выносливость, лучше удается контролировать вес и улучшается общая физическая форма», — рассказал специалист.

По мнению Антонова, умеренная физическая активность способствует укреплению иммунной системы и снижению риска заболеваний.

«Однако не стоит забывать, что бег может оказывать негативное воздействие на здоровье, особенно если он проводится неправильно или в случае наличия медицинских противопоказаний. Поэтому перед началом занятий бегом рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть какие-либо хронические заболевания или травмы», — предостерег инструктор.