Медали гниют: спортсмены вернули около сотни олимпийских наград с Игр в Париже

Участники Олимпиады в Париже вернули более ста медалей. Они пожаловались на то, что награды начали портиться, сообщает РИА Новости со ссылкой на Lettre.

По словам спортсменов, им выдали бракованные медали. Испортившиеся награды вернули в оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже.

Некоторые спортсмены в социальных сетях осудили быструю порчу медалей. По их данным, в основном бракованными оказались бронзовые награды.

О порче медалей сообщили французский пловец Максим Груссе и американский скейтбордист Найджа Хьюстон, получившие бронзу на Олимпиаде. По их словам, после недолговременной носки награды стали портиться: на них появились сколы и ржавчина.

Спортсмены указали на то, что олимпийские медали должны быть более высокого качества. Критика и возврат наград стали причиной волнений в Парижском монетном дворе. Именно он отвечал за производство медалей. Учреждение уже уволило трех директоров по производству и качеству.

В Парижском монетном дворе пообещали заменить бракованные медали.

Ранее французские спортсмены показали облезшие олимпийские медали Игр-2024. По их словам, награды облезли, как «крокодиловая кожа».