Французские спортсмены показали облезшие олимпийские медали Игр-2024
Во Франции пожаловали на «заржавевшие» награды Олимпиады в Париже
Французские пловцы Клемент Секки и Йоханн Ндойе-Бруар публично раскритиковали низкое качество олимпийских медалей Игр-2024 в Париже, пишет «Лента.ру».
Занявшие третье место в эстафете французские пловцы Клемент Секки и Йоханн Ндойе-Бруар Секки показали свои медали в соцсетях.
По словам спортсменов, медали облезли, как «крокодиловая кожа», и стали похожи на награды из прошлого века.
XXXIII летняя Олимпиада прошла в столице Франции с 26 июля по 11 августа и сопровождалась скандалами, как во время церемоний открытия и закрытия, так и во время проведения соревнований.