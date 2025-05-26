Лидер «СР» анонсировал инициативу по образцу легендарных матчей 1970-х

Миронов предлагает возродить хоккейные суперсерии между КХЛ и НХЛ

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов выступил с инициативой проведения серии матчей между сборными КХЛ и НХЛ, напомнив о легендарных советско-канадских суперсериях прошлого века, сообщает ТАСС .

«Сильнейшие лиги планеты могут договориться напрямую, без международных чиновников. Это станет настоящим праздником хоккея и ответом русофобской политике в спорте», — заявил политик.

Миронов предложил формат, аналогичный знаменитым матчам 1972 и 1974 годов, когда сборная СССР впервые встретилась с профессионалами НХЛ. Особый акцент он сделал на необходимости определить сильнейшую команду мира в честном противостоянии.

«Все понимают — без России любые медали теряют ценность», — отметил он.

Идея прозвучала на следующий день после победы США на чемпионате мира в Швеции, где российские хоккеисты отсутствовали из-за санкций IIHF.