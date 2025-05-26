Тейдж Томпсон принес США победу над сенсационными швейцарцами
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В Стокгольме завершился драматичный финал чемпионата мира по хоккею, где сборная США в напряженной борьбе одолела Швейцарию со счетом 1:0, сообщает корреспондент РИАМО.
Единственную шайбу на 63-й минуте матча забросил нападающий Тейдж Томпсон, принеся американцам долгожданное золото — ранее чемпионат мира США выигрывали в 1933 и 1960 годах.
Швейцарцы, впервые дошедшие до финала мирового первенства, показали феноменальную игру, ранее выбив Канаду, но не смогли противостоять напору американцев в овертайме. Бронзовые медали достались хозяевам турнира — шведской сборной, обыгравшей датчан.
Чемпионат 2025 года запомнится не только спортивными достижениями, но и продолжающейся изоляцией российского хоккея. Сборные России и Белоруссии вновь пропустили турнир из-за санкций IIHF.