Тейдж Томпсон принес США победу над сенсационными швейцарцами

Американцы в овертайме добыли золото ЧМ-2025 по хоккею

В Стокгольме завершился драматичный финал чемпионата мира по хоккею, где сборная США в напряженной борьбе одолела Швейцарию со счетом 1:0, сообщает корреспондент РИАМО.

Единственную шайбу на 63-й минуте матча забросил нападающий Тейдж Томпсон, принеся американцам долгожданное золото — ранее чемпионат мира США выигрывали в 1933 и 1960 годах.

Швейцарцы, впервые дошедшие до финала мирового первенства, показали феноменальную игру, ранее выбив Канаду, но не смогли противостоять напору американцев в овертайме. Бронзовые медали достались хозяевам турнира — шведской сборной, обыгравшей датчан.

Чемпионат 2025 года запомнится не только спортивными достижениями, но и продолжающейся изоляцией российского хоккея. Сборные России и Белоруссии вновь пропустили турнир из-за санкций IIHF.