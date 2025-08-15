Легенды футбола 23 августа проведут матч с любительской командой Королева

Команда «Легенды футбола» в рамках серии игр уникального проекта «Выходи во двор» проведет матч с любительской командой городского округа Королев. Встреча состоится 23 августа на стадионе «Чайка», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Звездную сборную традиционно возглавит Дмитрий Аленичев. Вместе с ним на поле выйдут титулованные российские футболисты: Александр Ширко, Егор Титов, Дмитрий Хлестов, Василий Иванов, Денис Глушаков и Александр Филимонов на позиции голкипера.

Тренерами звездной команды в этом матче выступят Валерий Гладилин и Евгений Ловчев.

Вместе с постоянным комментатором проекта «Выходи во двор» Олегом Жолобовым в Королеве транслировать происходящее на поле и поддерживать атмосферу спортивного праздника будет российский тележурналист Григорий Твалтвадзе.

Традиционно в рамках проекта «Выходи во двор» перед матчем звезд и любителей профессионалы проводят мастер-классы для детей. В Королеве Легенды футбола проведут открытую тренировку для воспитанников спортивных секций городского округа. Также на стадионе «Чайка» будет организована развлекательная программа для болельщиков: интерактивные конкурсы, лотерея с подарками и футбольные аттракционы.

За четыре года «Легенды футбола» провели более 40 матчей с любительскими командами из различных городских округов Подмосковья. Проект «Выходи во двор» реализуется по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, а также в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Дата проведения — 23 августа 2025 года. Место проведения: Королев, ул. М. К. Тихонравова, 15А, стадион «Чайка».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.