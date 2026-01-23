Легенда тенниса рассказал, как «Осьминог» Медведев сожрал венгра

Легендарный советский и российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал волевую победу Даниила Медведева в третьем круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) — 2026. В беседе с Metaratings.ru экс-девятая ракетка мира использовал яркую метафору, описывая стиль игры россиянина как охоту осьминога.

В пятницу, 23 января, Даниил Медведев в изматывающем поединке одолел венгра Фабиана Марожана. Уступая по ходу встречи 0:2 по сетам, россиянин сумел переломить ход игры и победить со счетом 6:7, 4:6, 7:5, 6:0, 6:3. Матч длился более 3,5 часов.

Чесноков отметил, что Медведев мастерски воспользовался своим главным преимуществом — способностью изматывать соперника.

«Но Даня молодец, не сдался. Он как осьминог — прицелился в океане к пловцу, утащил его вглубь и сожрал. <…> Медведев утомил его и заставил совершать больше невынужденных ошибок. Медведев — молодец, собрался и вытащил матч, хотя было видно, что очень устал», — подчеркнул Чесноков.

Обладатель семи титулов ATP в одиночном разряде добавил, что переломным моментом встречи стал именно третий сет, когда венгр, имея преимущество в брейк, не выдержал темпа, навязанного Медведевым.

В 1/8 финала Australian Open — 2026 россиянину предстоит встреча с 29-й ракеткой мира, американцем Лернером Тьеном. Несмотря на то, что Тьен подходит к матчу более свежим, Чесноков считает фаворитом именно Медведев.

