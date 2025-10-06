«Кубок Лаврова и Семенова»: на стадион Петербурга вернется легендарный турнир

17 октября в Петербурге пройдет третий турнир «Кубок Лаврова и Семенова»

На главной арене стадиона «Петровский» в Санкт-Петербурге 17 октября пройдет третий турнир «Кубок Лаврова и Семенова», сообщает газета «Петербургский дневник».

Победители получат презенты от издания «Вечерний Санкт-Петербург», в этом году спортивное мероприятие посвящено 100-летию со дня рождения народного артиста СССР Кирилла Лаврова и спортивного журналиста Валентина Семенова.

«Для нас символично, что турнир проходит именно на „Петровском“ — арене, где всегда чувствуется дыхание спортивной истории», — заявил издатель газеты Кирилл Смирнов.

Начало современной истории соревнований было положено в 2023 году, когда по инициативе редакции газеты «Вечерний Санкт-Петербург» впервые состоялся «Кубок Лаврова и Семенова». Тогда на игровом поле снова собрались журналисты, представители администрации, артисты и партнеры газеты, продолжив традицию товарищеских встреч.

Второй турнир, организованный в 2024 году, привлек еще больше участников. Впервые по предложению спикера Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского в соревнованиях приняли участие юные спортсмены. В предстоящем третьем турнире 2025 года ожидается участие как взрослых, так и детских команд.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.