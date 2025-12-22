Кристина Резцова завоевала три медали на Кубке Содружества по биатлону в Пермском крае

Биатлонистка из Подмосковья Кристина Резцова выиграла две золотые и одну бронзовую медали на III этапе международных соревнований «Кубок Содружества» в Чайковском, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Кристина Резцова, представляющая Московскую область, стала победительницей женской гонки преследования на 10 км на этапе «Кубка Содружества» по биатлону. Второе и третье места заняли Инна Терещенко и Ирина Казакевич.

В интервью Матч ТВ спортсменка отметила, что гонка проходила в сложных погодных условиях.

«Это была гонка моей мечты. Я мечтала, чтобы на последнем круге мне сказали: «Просто доезжай, там большой отрыв». Очень тяжелый снег, очень холодно, лыжи вообще не ехали. Я каждый круг себе говорила: «Беги, пока руки не замерзнут». Очень замерзли глаза, просто не видела мишени, стреляла наобум», — рассказала Резцова.

В женском масс-старте на 12,5 км Резцова также завоевала золото. Серебро и бронза достались Виктории Сливко и Елизавете Бурундуковой. В спринте на 7,5 км спортсменка из Подмосковья заняла третье место, уступив Ирине Казакевич и Инне Терещенко.

Соревнования проходят с 15 по 22 декабря в городе Чайковский Пермского края. В них участвуют спортсмены из России и Белоруссии.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.