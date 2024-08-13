сегодня в 16:03

Команда из городского округа Лосино-Петровский заняла I место по настольному теннису

В рамках реализации проекта губернатора Московской области «Активное долголетие» спортсмены МБУ «СК» Олимпиец» городского округа Лосино-Петровский приняли участие в зональном турнире по настольному теннису, передает пресс-служба администрации городского округа.

Турнир проходил в физкультурно-оздоровительном комплексе УСК «Подмосковье» городского округа Щелково.

За право принять участие в финальном турнире боролись команды из г. о. Лосино-Петровский, г. о. Щелково, г. о. Пушкино и г. о. Фрязино.

По результатам зонального турнира, команда из городского округа Лосино-Петровский заняла I место.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.