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Киберспортсмены РФ выиграли 500 тысяч долларов в чемпионате по Counter Strike

В Шанхае состоялся чемпионат мира по Counter Strike, победителем в этом году стала команда Team Spirit из России, пишет Mash .

Российские киберспортсмены играли против американской команды Faze Clan и в итоге вырвались в лидеры чемпионата. Команда выиграла 500 тысяч долларов — это сумма призового фонда.

Самым лучшим участником турнира стал Даниил donk Крышковец из Томска, киберспортсмену всего 17 лет. Он также стал самым молодым MVP (лучшим игроком матча) в истории турнира.

Ранее директор Межконтинентальной киберспортивной лиги, IT-эксперт Александр Горбаченко заявил, что за российскими киберспортсменами — будущее. Они также могут обогатить рекламодателей.