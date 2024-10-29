Будущее за геймерами: кто разбогатеет благодаря киберспорту

Директор Межконтинентальной киберспортивной лиги, IT-эксперт Александр Горбаченко заявил, что геймеры в России могут стать источником дохода для рекламодателей. Он отметил, что в глобальном масштабе в видеоигры играют примерно 3,3 миллиарда людей, в то время как в России это количество колеблется от 30 до 60 миллионов, сообщает NEWS.ru .

Горбаченко пояснил, что рекламодатель, который прибыл на игровую платформу, получает исключительную возможность установить напрямую и открыто маркетинговое и рекламное взаимодействие с обширной, хорошо организованной и тщательно исследованной группой пользователей. Это приводит к высокому уровню конверсии и позволяет достичь оптимальных затрат на каждый отдельный контакт.

Согласно его мнению, оперативное и непосредственное взаимодействие с целевой аудиторией способствует снижению времени, необходимого для осуществления покупки. Специалист подчеркнул, что видеоигры предлагают широкие возможности для персонализации, что позволяет более точно обращаться к каждому игроку.

IT-эксперт отметил, что свыше 55% россиян в возрасте от 12 до 64 лет играют на компьютере как минимум раз в неделю. Он добавил, что в 2023 году жители России потратили 161 миллиард рублей на видеоигры, при этом расходы на внутриигровые покупки превысили затраты на сами игры.

«Большие возможности дают также интеграции в киберспортивные мероприятия и стримы. В целом у киберспортивных стриминговых платформ и видеоигровых площадок огромный маркетинговый потенциал», — заключил Горбаченко.