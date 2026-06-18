В Смирновке начали капремонт кровли ДДТ «Буревестник»

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Капитальный ремонт кровли Дома детского творчества «Буревестник» стартовал 17 июня в поселке Смирновка городского округа Солнечногорск. Подрядчик обновит покрытие площадью 400 квадратных метров, завершить работы планируют в июле 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подрядная организация приступила к капитальному ремонту кровли ДДТ «Буревестник». С ходом и графиком работ ознакомились депутат совета депутатов фракции «Единая Россия» Александр Болтенков, руководитель теротдела Кривцовское-Смирновское Евгения Атаева и родители воспитанников.

Проект предусматривает демонтаж старого покрытия, утепление, заливку бетоном и установку водостоков. Общая площадь кровли составляет 400 квадратных метров. Завершить работы планируют в июле текущего года.

«В „Буревестнике“ занимаются порядка 300 ребят — и задача администрации сделать условия для их творчества и развития достойными. Совместно с депутатами и родителями будем контролировать ход и качество работ», — пояснила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

В 2026 году в округе также проведут текущий ремонт в восьми детских садах и семи школах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.