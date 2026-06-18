Баскетболист из Лобни стал лучшим в четвертьфинале Спартакиады

Баскетболист Школьной лиги Лобни Максим Лисняк стал лучшим игроком четвертьфинала XIII летней Спартакиады учащихся России среди юношей до 16 лет. Решающий матч прошел 15 июня в Салавате, где сборная Московской области обыграла команду Нижегородской области и вышла в полуфинал, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В четвертьфинале, где решалась судьба путевки в полуфинал, Максим Лисняк стал лидером команды и был признан лучшим игроком встречи. Он набрал 30 очков, сделал 9 подборов и 2 перехвата. Эффективность игрока составила 37 баллов.

Матч между сборными Московской и Нижегородской областей получился напряженным и соответствовал статусу плей-офф. Борьба продолжалась до последних секунд встречи.

Команда Московской области одержала победу со счетом 66:61 и обеспечила себе выход в полуфинал XIII летней Спартакиады учащихся России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.