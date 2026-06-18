В Долгопрудном обустраивают новые пешеходные дорожки

Работы по обустройству пешеходных дорожек продолжаются в Долгопрудном. 18 июня рабочие начали устройство покрытия в Новых Водниках, завершить его планируют к 30 июня, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Новых Водниках обустраивают пешеходную дорожку от ФОК «Водник» до детского сада №16. Новое покрытие здесь планируют уложить до 30 июня.

Завершаются работы на Новом бульваре. Полностью их намерены закончить к 22 июня.

С 1 июля начнется замена плитки на асфальт на участке от бульвара Космонавта Сереброва вдоль школы №11 до торца дома №9 на улице Дирижабельная.

Ранее уже обустроили пешеходные коммуникации вдоль ТЦ «Полет» на улице Дирижабельная и от улицы Сельхозшкола до парка Мысово. Всего в 2026 году в округе приведут в порядок шесть участков общей площадью более 5 тыс. кв. м и протяженностью свыше 1,5 км.

Предложения по включению «народных троп» в программу благоустройства можно направить в администрацию Долгопрудного по электронной почте dolgo@mosreg.ru, через электронную приемную clck.ru/3STAAE или по адресу: 141700, Московская область, Долгопрудный, площадь Собина, дом 3. Необходимость работ определяют по нескольким критериям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.