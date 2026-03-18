Ограничения во время поста касаются не спорта, а образа жизни — главная нагрузка ложится на дисциплину в питании, сообщил РИАМО протоиерей Дмитрий Моисеев.

«Физическая активность сама по себе никак не противоречит посту. На мой взгляд, это совместимые вещи, хотя и не всегда простые в реализации. При желании можно совмещать и пост, и принципы правильного питания, но это потребует от человека большей вовлеченности», — сказал Моисеев.

Он добавил, что та пища, которая будет соответствовать и требованиям поста, и требованиям здорового питания, как правило, либо дороже, либо требует больше времени и усилий для приготовления. То есть это вопрос дисциплины и готовности вкладываться.

«Что касается физических нагрузок, то здесь никаких ограничений нет. Пост — это в первую очередь про самоограничение, а не про отказ от активности. Человеку не запрещается двигаться, заниматься спортом, поддерживать физическую форму», — рассказал протоиерей.

Моисеев отметил, что каждый человек, как правило, выбирает меру поста индивидуально, часто советуясь со священником или духовником. Важно, чтобы пост был посильным: чтобы это было усилие над собой, но не чрезмерная нагрузка, которая приведет к тому, что человек через короткое время просто все бросит.

