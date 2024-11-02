Известные спортсменки поучаствовали в мастер-классе по боксу в Серпухове

Чемпионы и призер Олимпийских игр Яна Егорян, Юлия Ступак и Дарья Нагорная приняли участие в мастер-классе по боксу, организованном движением «Здоровое Отечество». Мероприятие прошло в преддверии женского чемпионата России, который проходит со 2 по 9 ноября в Серпухове, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Чемпионы по фехтованию, спортивной гимнастике и лыжным гонкам приняли участие в ознакомительной тренировке, попробовали себя на ринге, а также провели встречу с молодыми участницами чемпионата и звездами российского женского бокса. Цель мастер-класса — объединить под флагом дружбы разные виды спорта.

«Подобные мероприятия демонстрируют солидарность между различными спортивными федерациями и клубами, подчёркивая объединяющую силу спорта», — заявили организаторы мероприятия, общероссийское общественное движение «Здоровое Отечество».

25-й чемпионат России по боксу среди женщин пройдет во дворце спорта «Надежда» в Серпухове с 2 по 9 ноября. Участниками соревнований станут 185 спортсменок из 50 регионов России. Вход для зрителей свободный. Забронировать билеты можно на сайте федерации бокса России.

Соревнования состоятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

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