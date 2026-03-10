ITIA дисквалифицировала теннисистку Алану Туаеву из-за договорных матчей

сегодня в 18:54

Теннисистка Туаева признала участие в договорных матчах в 2023–2024 гг

Организация по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) отстранила российскую теннисистку Алану Туаеву на три года и девять месяцев за договорные матчи. Спортсменка признала вину и согласилась с санкциями, сообщает «Царьград» .

ITIA признало, что 26-летняя Туаева нарушила антикоррупционные правила, приняв участие в договорных встречах на двух турнирах в 2023 и 2024 годах. Решение опубликовано на официальном сайте организации.

Теннисистка полностью признала предъявленные обвинения, согласилась с наказанием и отказалась от рассмотрения дела в независимом антикоррупционном органе.

Срок дисквалификации начался 19 декабря 2025 года и завершится 18 сентября 2029 года при условии выполнения финансовых обязательств. На этот период спортсменке запрещено участвовать в любых турнирах, проводимых или санкционированных членами ITIA.

В сентябре 2025 года Туаева занимала 1282-е место в мировом рейтинге в одиночном разряде — это ее наивысший показатель в карьере.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.