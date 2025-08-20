ISU включил в заявку на квалификацию на Олимпиаду фигуристов из России

На официальном портале Международного союза конькобежцев (ISU) появилась информация о включении российских фигуристов Петра Гуменника и Аделии Петросян в список участников квалификационного турнира перед Олимпиадой-2026. Спортсмены будут выступать под нейтральным статусом (AIN), пишет «Лента.ру» .

В качестве запасных участников от России в протоколах значатся фигуристы-одиночники Алина Горбачева и Владислав Дикиджи. Отборочные соревнования пройдут в Пекине с 18 по 21 сентября.

Ранее ISU сообщил о финансовых проблемах, связанных с отсутствием российских фигуристов на международных турнирах. Согласно финансовому отчету за текущий год, организация понесла операционные убытки в размере 9,1 миллиона евро. В союзе признали, что отстранение элитных российских спортсменов привело к снижению уровня соревнований и закрытию важного рынка.

С марта 2022 года российские фигуристы не участвуют в соревнованиях, организованных Международным союзом конькобежцев. Олимпийские игры в Пекине стали последним значимым международным турниром для спортсменов из России.

Весной 2025 года впервые появилась информация, что российские фигуристы будут участвовать в отборе к Олимпийским играм, которые пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Италии.