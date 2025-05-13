ISU одобрил заявки 4 российских фигуристов на участие в отборе к Олимпиаде-2026

Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил заявки четырех российских фигуристов на участие в отборе к Олимпийским играм, которые пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Италии, сообщает SHOT .

Так, к отборочному турниру в нейтральном статусе допущены Аделия Петросян, Петр Гуменник, Алина Горбачева и Владислав Дикиджи.

Отборочный олимпийский турнир состоится 17–21 сентября текущего года в Пекине.

Ранее Американский фигурист с русскими корнями Илья Малинин выиграл чемпионат мира 2025 года, который проходил в Бостоне. Фигурист прославился в 2022 году, когда во время турнира U.S. International Classic впервые исполнил четверной аксель.