20-летний фигурист Илья Малинин выиграл чемпионат мира 2025 года, который проходил в Бостоне. Спортсмен набрал 318,56 балла за короткую и произвольную программы, сообщает «Лента.ру» .

Американский фигурист с русскими корнями стал чемпионом мира уже во второй раз. Серебро досталось спортсмену из Казахстана Михаилу Шайдорову, бронза — японцу Юме Кагияма.

Малинин прославился в 2022 году, когда во время турнира U.S. International Classic впервые исполнил четверной аксель. Базовая стоимость элемента оценивается в 12,5 балла, но фигурист получил за него 13,5 балла.

Знаменитый спортсмен родился в США в семье Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. Пара — уроженцы России, в 90-х они выступали за Узбекистан, в Америку переехали в 1998 году.

Ранее стало известно, что российская фигуристка Александра Трусова в скором времени впервые станет мамой. 20-летняя спортсменка заявила поклонникам, что берет паузу в карьере. Она планирует выйти на лед в ноябре.