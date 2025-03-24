Беременная Александра Трусова взяла паузу в карьере

Российская фигуристка Александра Трусова в скором времени впервые станет мамой. 20-летняя спортсменка заявила поклонникам, что берет паузу в карьере. Она планирует выйти на лед в ноябре, сообщает VOICE .

Трусова замужем за фигуристом Макаром Игнатовым. На шоу «Русский вызов» пара рассекретила беременность. Позже фигуристка опубликовала в социальных сетях кадры с выступления и обратилась к поклонникам. Она поблагодарила их за поддержку.

«Меня на шоу вы, к сожалению, не увидите до ноября! А Макар будет радовать вас весь апрель в туре Яны Рудковской и Евгения Плющенко „Сказки Плющенко“», — заявила Трусова.

Прославленная спортсменка начала встречаться с Игнатовым в 2023 году. Пара сблизилась во время выступлений в новогодних ледовых шоу. В июне прошлого года фигурист сделал Трусовой предложение. Для этого он арендовал яхту и предложил ей выйти за него замуж на фоне разведенного моста в Санкт-Петербурге. Уже в августе 2024 года они сыграли свадьбу.