Первый полуфинал чемпионата Европы по футболу – 2024 состоится 9 июля, на поле выйдут сборные команды Испании и Франции.

Матч на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене стартует в 22:00 по московскому времени. Посмотреть прямую трансляцию можно будет на онлайн-платформе Okko.

Второй полуфинальный матч пройдет 10 июля между сборными Нидерландов и Англии.

Ранее в 1/4 финала Евро-2024 испанские футболисты одолели команду Германии со счетом 2:1, а французам удалось обыграть португальцев 5:3 лишь по пенальти.

Испанских футболистов на этом турнире считают самой результативной командой — на их счету 10 голов. Французам будет крайне сложно одолеть такого мощного соперника. Тем более, что в текущем сезоне поклонники недовольны их игрой.

От вице-чемпионов мира на Евро-2024 ждали красивого футбола, но пока французы разочаровывают: в течение 5 матчей им так и не удалось забить с игры. Ситуацию спасали лишь серии пенальти.

Чемпионат Европы по футболу проходит раз в 4 года среди команд, входящих в состав УЕФА. Финал турнира Евро-2024 состоится 14 июля, начало игры в 21:00 по Москве. Сборные сыграют на «Олимпийском стадионе» в Берлине.