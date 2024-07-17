Игрок «Зенита» Вендел ждет контракт с турецким футбольным клубом

Инсайдер Невзат Дендар утверждает, что турецкий футбольный клуб «Галатасарай» начал переговоры с петербургским «Зенитом» о трансфере 26-летнего полузащитника Маркуса Вендела, пишет «Царьград» .

По данным журналиста, сам Вендел не против перехода в стамбульский клуб и ждет согласования деталей контракта. Ранее также фигурировала информация, что бразильским игроком интересовалась «Барселона».

Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. За это время он провел 124 матча и забил 20 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 20 млн евро.

Ранее бразильский капитан «Зенита» Дуглас Сантос заявил, что пытается говорить в клубе на русском языке.