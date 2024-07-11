Бразильский капитан «Зенита» старательно учит русский язык

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Дуглас Сантос заявил, что пытается говорить в «Зените» на русском языке

Бразильский футболист и капитан «Зенита» Дуглас Сантос заявил, что изучает русский язык. По словам защитника, он пытается говорить по-русски с некоторыми товарищами по команде, но пока не может свободно изъясняться на новом языке, сообщает газета «Петербургский дневник».

Лидер «сине-бело-голубых» отметил, что команда провела отличные сборы и много тренируется. В клубе, по словам Сантоса, отличные настроения.

«Мы сыграли хорошие товарищеские матчи. Новые игроки, как я чувствую, способны принести пользу „Зениту“. Они быстро поняли, что от них требует тренер», — рассказал бразилец.

Сантос также отметил, что полностью восстановился после травмы, из-за которой пропустил крайние матчи прошлого сезона.

13 июля «Зенит» сыграет с «Краснодаром» в матче за Суперкубок России. Встреча пройдет в Волгограде. На матч продали более 40 000 билетов.