Хорди Томпсон заявил, что чувствует себя в России безопасно

Полузащитник «Оренбурга» Хорди Томпсон рассказал о различиях в уровне безопасности между Россией и Чили и признался, что в Оренбурге иногда не закрывает автомобиль, сообщает Metaratings.ru .

В интервью футболист отметил, что в России чувствует себя спокойно и считает страну безопасной для жизни.

«В России я закрываю машину через раз. Здесь совсем другая культура. Все по-другому. В России очень безопасно. Это одна из причин, почему мне тут нравится», — подчеркнул Томпсон.

По словам игрока, в Чили ситуация иная.

«В Чили нельзя оставить машину открытой или нельзя забыть вещь на улице. Там ее точно украдут», — сказал Томпсон.

В сезоне-2023/24 Российской Премьер-Лиги полузащитник провел 28 матчей, забил пять голов и сделал пять результативных передач. По данным портала Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 1,5 миллиона евро.

