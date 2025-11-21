Гурштейн рассказал о гипоксических тренировках перед восхождением на Манаслу
Российский альпинист-любитель и предприниматель Артем Гурштейн покорил восьмитысячник Манаслу за 44 часа, применяя современные методы гипоксических тренировок, сообщает газета «Петербургский дневник».
Гурштейн установил рекорд, поднявшись на вершину Манаслу за 44 часа. По его словам, идею для этого восхождения он почерпнул у зарубежных спортсменов, которые использовали гипоксические тренировки для ускоренной акклиматизации. Дополнительным стимулом стало приглашение опытного альпиниста Александра Абрамова.
Гурштейн отметил, что каждая вершина опасна и требует серьезной подготовки. Он подчеркнул важность соблюдения правил безопасности и готовности к неожиданным погодным условиям. Самым ярким моментом экспедиции стал рассвет на вершине Манаслу, который альпинист встретил после нескольких суток почти без сна.
Свой путь в альпинизме Гурштейн начал в 45 лет, вдохновившись знакомством с экс-президентом федерации альпинизма России Андреем Волковым. За последние годы он совершил восхождения на Эверест, Килиманджаро, Эльбрус, массив Винсон и другие вершины. Особое внимание в подготовке он уделяет гипоксическим тренировкам, проводя до 500 часов в условиях искусственного кислородного голодания.
Гурштейн рассказал, что современные технологии сделали альпинизм более доступным и безопасным. Он также поделился опытом восхождения на Эльбрус без еды, что стало для него необычным физическим экспериментом.
