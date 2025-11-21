Гурштейн рассказал о гипоксических тренировках перед восхождением на Манаслу

Гурштейн установил рекорд, поднявшись на вершину Манаслу за 44 часа. По его словам, идею для этого восхождения он почерпнул у зарубежных спортсменов, которые использовали гипоксические тренировки для ускоренной акклиматизации. Дополнительным стимулом стало приглашение опытного альпиниста Александра Абрамова.

Гурштейн отметил, что каждая вершина опасна и требует серьезной подготовки. Он подчеркнул важность соблюдения правил безопасности и готовности к неожиданным погодным условиям. Самым ярким моментом экспедиции стал рассвет на вершине Манаслу, который альпинист встретил после нескольких суток почти без сна.

Свой путь в альпинизме Гурштейн начал в 45 лет, вдохновившись знакомством с экс-президентом федерации альпинизма России Андреем Волковым. За последние годы он совершил восхождения на Эверест, Килиманджаро, Эльбрус, массив Винсон и другие вершины. Особое внимание в подготовке он уделяет гипоксическим тренировкам, проводя до 500 часов в условиях искусственного кислородного голодания.

Гурштейн рассказал, что современные технологии сделали альпинизм более доступным и безопасным. Он также поделился опытом восхождения на Эльбрус без еды, что стало для него необычным физическим экспериментом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.