Губерниев: Россию стирают со спортивной карты мира

«Нас пытаются стереть ластиком со спортивной карты мира. Но именно поэтому надо ехать в Париж тем, у кого есть возможность. За себя и за того парня, за всех отстраненных, ради будущих поколений нашего спорта», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Губерниева, российские спортсмены должны ехать на олимпиаду в Париж и выступать там.

Ранее МОК назвал первых 14 российских спортсменов, допущенных до предстоящей Олимпиады в Париже в нейтральном статусе. В список допущенных к ОИ-2024 спортсменов из Белоруссии вошли 11 человек.