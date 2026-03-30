Губернатор напомнил о реализации проекта «Умный ФОК» в Подмосковье

«Мы в качестве эксперимента реализуем (проект — ред.) на территории Московской области (но зная, что другие регионы смотрят за нашей практикой) — это „Умный ФОК“. Цель — чтобы каждый спортивный объект был доступен, чтобы время в нем было расписано», — отметил Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Губернатор подчеркнул, что вся автоматизация с использованием искусственного интеллекта позволяет грамотно планировать и видеть, где физкультурно-оздоровительные комплексы загружены, работают ритмично, где высокая доступность, а где нужно предпринять определенные действия.

Программа «Умный ФОК» нацелена на повышение эффективности эксплуатации спортивных сооружений. Более 200 крупных физкультурно-оздоровительных комплексов уже подключено к системе с камерами, использующими искусственный интеллект. Эта технология обеспечивает мониторинг посещаемости и текущей нагрузки на объекты в прямом эфире. До конца года аналогичное оборудование появится еще в 100 спортивных комплексах.

