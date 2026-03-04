Воробьев: еще 100 ФОКов в Подмосковье оборудуют камерами с ИИ

В доме регионального правительства прошло заседание коллегии министерства физической культуры и спорта Московской области. В рамках мероприятия были подведены итоги прошедшего года, а также обсуждались флагманские проекты, развитие спорта в Подмосковье. Открыл заседание губернатор Московской области Андрей Воробьев, который рассказал, что при строительстве новых спортивных объектов специалисты внедряют в них новые технологии. Так, в 2026 году еще 100 физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) будут оборудованы камерами с искусственным интеллектом (ИИ), сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

В заседании коллегии участвовали первый заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов, глава исполкома общероссийского общественного движения «Народный фронт» Михаил Кузнецов, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, президент Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла Надежда Ерастова, президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко, а также руководящий состав спортивных организаций, наставники и атлеты, в том числе ветераны специальной военной операции.

«В каждом регионе нашей страны и в Московской области, в частности, детский и юношеский спорт тесно связан с профессиональным спортом. Мы стараемся соответствовать высоким требованиям, которые предъявляют нам и легенды спорта, и тренеры. Поэтому, строя новые объекты, четко понимаем, для кого они предназначены, будут ли залы полными. Внедряем умные системы, о которых докладывали нашему президенту (Владимиру Путину — ред.). Их смысл в том, чтобы сделать расписание максимально эффективным и удобным, дать, например, возможность старшему поколению заниматься в первой половине дня, когда бассейны и залы менее загружены. Отдельное внимание уделяем адаптивному спорту — вместе с Паралимпийским комитетом реализуем программы по подготовке наших объектов для людей с ограниченными возможностями здоровья. Добиваться результатов можно только тогда, когда мы вместе делаем одно большое дело — с умом и от чистого сердца. Особое спасибо хочу сказать ветеранам, которые выходят во дворы играть с мальчишками и девчонками. Мы и дальше будем реализовывать такие важные проекты», — сказал Воробьев.

О программах региона

Популяризация спорта, доступного для всех и учитывающего разные возможности граждан, являлась центральным вопросом в повестке Коллегии. В Подмосковье каждый год реализуется множество спортивных инициатив, ориентированных на участников различных возрастных категорий.

Среди наиболее значимых программ — акция «Выходи во двор», к которой привлекаются знаменитые футболисты и хоккеисты, а также соревнования под патронажем Александра Овечкина, Игоря Акинфеева, Сергея Карякина и Яны Егорян, лыжные состязания с участием Александра Легкова и Александра Панжинского.

При активном участии Романа Ротенберга осуществляется проект «Красная машина ДВОР» — это цикл обучающих хоккейных тренировок для детей и подростков в возрасте от 4 до 14 лет. Тренировочный процесс организован на открытых катках в парковых зонах, при этом всем юным спортсменам выдается необходимый инвентарь и форма.

«Добрый час»

В рамках региональной программы «Добрый час» отдельные категории населения получают право на безвозмездное пользование спортивной инфраструктурой. Бесплатные тренировки и занятия организуются на 334 объектах спортивного назначения для таких групп, как пенсионеры, ветераны, многодетные родители, инвалиды, дети-сироты, участники специальной военной операции и их близкие родственники.

«Ежегодно регион становится площадкой для проведения крупных физкультурных и спортивных мероприятий международного и всероссийского масштаба. В 2025-м на территории Подмосковья проведено 12 тысяч мероприятий, в них было вовлечено почти 3,5 миллиона человек. В области активно занимаются развитием инфраструктуры, за последние годы построено значительное количество новых объектов. Важное направление – развитие адаптивного спорта, результатом которого является то, что команды Московской области занимают престижные места на турнирах и регионального, и всероссийского уровня. Хочу поблагодарить губернатора Андрея Юрьевича Воробьева за всестороннюю поддержку спорта», — сказал Байсултанов.

Адаптивный спорт

В Московской области адаптивной физкультурой и спортом занимаются 94 спортивные организации при поддержке четырех профильных федераций. Особое внимание уделяется вовлечению ветеранов СВО. Ярким примером успеха стала следж-хоккейная команда «Гвардия», сформированная из участников СВО, которая в 2025 году одержала победу на первом всероссийском «Кубке защитников Отечества» по зимним спортивным дисциплинам.

«Прошлый сезон для ребят выдался очень удачным. Мы выиграли не только «Кубок защитников Отечества» в Ханты-Мансийске, но и «Кубок Герои нашего времени» во Владивостоке. Мы сделали большой шаг вперед. И в первую очередь за счет того, что стали проводить две тренировки в день. Также к нам приходят новые ребята, я езжу по госпиталям, приглашаю в команду всех, кто хочет играть в хоккей. В Московской области хорошо развита инфраструктура – много катков, ледовых арен. Следж-хоккей ничем не отличается от обычного хоккея, кроме того, что ребята играют на санках. Нам предоставили базу в Балашихе, мы играем на стадионе «Орион-Технопул». А рядом – гостиница, где проживают наши ребята», — рассказал начальник команды «Гвардия» Михаил Трифонов.

В Подмосковье при поддержке Сергея Карякина организованы 15 шахматных клубов по инициативе «Шахматы для СВОих».

Развитие адаптивного спорта в регионе осуществляется совместно с государственным фондом «Защитники Отечества», который обеспечивает тренировочные площадки, транспорт для спортсменов и необходимую экипировку.

«Мы проводим опросы ребят, которые возвращаются с фронта, о том, как обстоят дела с развитием адаптивного спорта в городах и поселках, где они проживают. И Московская область получает самые высокие оценки. В прошлом году мы закупили оборудование, которое позволяет бойцам с потерей зрения заниматься стрельбой, опираясь на слух, и передали его в реабилитационный центр в Сергиевом Посаде. Есть возможность и для занятия футболом таких парней, будем ее тоже прорабатывать. Вместе с Андреем Юрьевичем Воробьевым мы были на Совете по спорту, который проводил Президент в прошлом году в Самаре. Народный фронт выдвинул предложение сдавать ГТО управлению БПЛА. Президент дал поручение, и я очень благодарен команде Губернатора за то, что Московская область первой вошла в пилотный проект», - отметил Михаил Кузнецов.

В конце лета и в начале осени 2026 года в Подмосковье откроется первый в России центр тестирования новой дисциплины ГТО – «управление БПЛА». А в 2027 году этот пилот планируется масштабировать на всю страну.

Детский спорт

Важным направлением работы Коллегии также была поддержка спорта среди детей и подростков. В Московской области с осени 2024 года успешно действует инициатива «Школьная лига», планируемая к распространению на всю страну. Это соревнования между школами региона по четырем дисциплинам: мини-футболу, стритболу (баскетбол 3×3), волейболу и шахматам. В текущем сезоне программа пополнится настольным теннисом и киберспортом. Участники также могут предлагать для включения в турнир дополнительные спортивные направления.

На сегодняшний день в проекте задействовано 650 подмосковных школ, а общее число юных спортсменов из 49 муниципалитетов превышает 50 тысяч. Каждая команда имеет собственную эмблему, спортивную экипировку и болельщиков. Матчи обслуживают квалифицированные судьи, ключевые игры показывают в прямом эфире, а освещение событий ведется в рамках полноценной медиастратегии – по аналогии с профессиональными лигами. В настоящий момент создается специальное мобильное приложение, позволяющее наблюдать за ходом соревнований онлайн с любого устройства.

Лигу поддерживают прославленные атлеты-амбассадоры, которые проводят для учащихся тренировки и мотивируют их к достижению высоких результатов. В их числе – мировой чемпион по блицу, гроссмейстер Сергей Карякин; волейболистка, серебряный призер Олимпиады Александра Коруковец; футбольные чемпионы России Дмитрий Сычев и Дмитрий Хлестов; победитель Кубка УЕФА по мини-футболу Артем Ниязов; чемпион баскетбольной Единой лиги ВТБ Виктор Кейру; а также обладатель бронзовой олимпийской медали и чемпион НБА Тимофей Мозгов.

«Школьная лига» – самая первая ступень вовлечения детей в спорт. А следующая ступень – это уже выбор секций. Я когда еще профессионально занимался спортом, всегда поддерживал разные детские турниры, сам их проводил. Поэтому сейчас с удовольствием стал амбассадором «Школьной лиги», — сказал Мозгов.

О других проектах

В настоящее время Московской области реализуется несколько перспективных инициатив. Среди них — программа «Умный ФОК», нацеленная на повышение эффективности эксплуатации спортивных сооружений. Более 200 крупных физкультурно-оздоровительных комплексов уже подключены к системе с камерами, использующими искусственный интеллект. Эта технология обеспечивает мониторинг посещаемости и текущей нагрузки на объекты в прямом эфире. До конца года аналогичное оборудование появится еще в 100 спортивных комплексов.

Кроме того, в планах — внедрение специального ИИ-агента, который не просто будет анализировать занятость, но и формировать предложения по улучшению их функционирования. Такой интеллект автоматически определит ФОКи с низкой оборачиваемостью, проведет сравнительный анализ с похожими сооружениями в других районах и сформулирует конкретные шаги для увеличения их результативности.

Проект «Умный ФОК» получил федеральное признание и считается успешным. Его опыт уже перенимают такие регионы, как Башкортостан, Курганская, Томская и Брянская области.

С 2021 года в Подмосковье действует программа «Открытый школьный стадион», в которую вовлечены 515 объектов. Жители имеют возможность бесплатно заниматься спортом на этих стадионах в свободное от школьных занятий время. Четыре года назад в регионе был создан портал «Спорт Подмосковья», представляющий собой централизованную цифровую платформу, которая аккумулирует данные обо всей спортивной инфраструктуре области. На ресурсе зарегистрировано свыше 400 сооружений, 3 тысячи тренеров и секции по более чем 80 спортивным дисциплинам.

Пользователи могут найти проложенные маршруты для пробежек, прогулок и скандинавской ходьбы, узнать режим работы катков и расписания занятий в различных муниципальных образованиях. На сегодняшний день в Московской области функционирует около 15,5 тысяч разнообразных спортивных объектов: стадионы, футбольные поля, хоккейные коробки, бассейны, скейт-парки, воркаут-площадки и другие. Приблизительно две трети из них были построены в течение последнего десятилетия. Только в минувшем году в регионе ввели в эксплуатацию 8 новых мини-стадионов, одну хоккейную площадку, одну «умную» спортивную площадку и 22 универсальные спортплощадки. Были проведены работы по модернизации стадиона «Авангард» в Домодедове и ледового дворца «Армада» в Одинцове.

Значительный вклад в развитие спортивной инфраструктуры вносят частные инвестиции: с 2021 года за счет внебюджетных источников финансирования было открыто 35 объектов.

О награждении

В рамках проведения коллегии также состоялась церемония награждения. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил награды призерам Сурдлимпийских игр и участникам Олимпийских игр. В частности, Благодарственное письмо от губернатора получил Павел Репилов — участник недавней Олимпиады в Италии, занявший 14-е место в соревнованиях по санному спорту среди одиночек.

«Это были, безусловно, не рядовые соревнования. Там очень серьезная конкуренция, выступала элита мирового санного спорта. Считаю, что я хорошо все сделал. Буду дальше совершенствоваться», — сказал Павел Репилов.

В состав сборной России на XXV Зимних Олимпийских играх вошли 4 представителя Подмосковья – это максимальное количество среди всех регионов России.

