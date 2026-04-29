Губернатор Андрей Воробьев рассказал о расширении Школьной лиги

В Одинцове состоялась церемония закрытия сезона 2025/2026 Единой школьной лиги Московской области. Андрей Воробьев вручил переходящий кубок абсолютным чемпионам — команде Одинцовского округа. Всего в соревнованиях участвовало 50 тысяч ребят и 653 школы из всех 56 муниципалитетов.

Воробьев поблагодарил всех, кто участвовал в соревнованиях, а также отметил, что мощным стимулом развития стала поддержка проекта президентом. Было принято решение о масштабировании Школьной лиги на всю страну. Подмосковье с удовольствием будет делиться этим опытом, подчеркнул губернатор.

«В каждой школе ребята соревнуются: кто-то занимается спортом профессионально, в спортшколе, а кто-то — как любитель. И нашей задачей было объединить их на уровне всего Подмосковья, чтобы они знакомились друг с другом, общались. Конечно, когда ребенок играет в шахматы, волейбол или футбол, родители никогда не остаются в стороне. Они видят труд тренеров, самоотдачу ребят. Ну и, конечно, эмоции — здорово, когда вокруг такая мощная поддержка. Мы получили поддержку на федеральном уровне и хотим дальше вместе развивать это направление. Ребята просят добавить в следующем сезоне как минимум настольный теннис, будем думать и над игровыми видами. Спорт — это характер, здоровье, и мы очень надеемся, что наш проект будет только расширяться», — сказал Воробьев.

Ожидается, что в следующем сезоне в Лиге примут участие уже 800 школ и 100 тысяч ребят. По голосованию школьников будут добавлены две новые дисциплины — настольный теннис и киберспорт.

