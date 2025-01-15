Грабители обчистили дом российского хоккеиста Евгения Малкина

11 января неизвестные обчистили дом российского нападающего «Питтсбурга», трехкратного обладателя Кубка Стэнли Евгения Малкина. В том числе из дома хоккеиста пропали чемпионские перстни НХЛ, сообщает SHOT .

Преступникам удалось взломать заднюю дверь из-за сломанной сигнализации и проникнуть на территорию дома. Грабители обчистили жилье хоккеиста, в том числе вынесли три перстня Кубка Стэнли. Также им удалось вскрыть сейф.

Ограбление происходило во время игры «Питтсбурга» против «Оттавы Сенаторз». Представители спортсмена пока не комментировали произошедшее.

Ранее певица Юлия Паршута подтвердила, что неизвестные преступники пробрались в ее дом, украли материальные средства и ценные предметы. При этом с артисткой все хорошо, она в безопасности.