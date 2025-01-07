Певица Юлия Паршута подтвердила, что ее квартиру «обнесли»
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Певица Юлия Паршута в личном Telegram-канале прокомментировала негативные новости о своей жизни, которые распространялись в СМИ.
Артистка подтверждает, что пока ее не было дома, неизвестные преступники пробрались внутрь, украли материальные средства и ценные предметы. При этом с Паршутой все хорошо, и она в безопасности.
Певица отметила, что правоохранительные органы занимаются поиском преступников, «обнесших» ее дом. Она порекомендовала всем держать средства в сберегательной кассе.
Ранее заработавший 3 млн рублей на СВО боец ограбил жительницу Москвы ради средств на билет до Омска.