Заработавший 3 млн руб на СВО боец ограбил москвичку ради денег на билет в Омск

В Москве участник спецоперации с пистолетом в руках угрожал женщине, требуя у нее 25 000 рублей на билет в Омск. По словам мужчины, за службу он заработал 3 млн рублей, однако его «карточка сгорела». Мужчина задержан, сообщает Baza .

19 ноября москвичка села в машину у офиса, однако к ней подсел мужчина в военной форме. Незнакомец потребовал от женщины молчать, в противном случае он выстрелит ей в голову.

Солдат потребовал 25 тысяч рублей, однако наличных у жертвы не оказалось, и пара решила проехать до банкомата. По пути «новые знакомые» разговорились — оказалось, что военный недавно приехал с СВО и хотел отправиться в родной Омск, где его ждала супруга и новорожденный ребенок.

Вскоре после того, как армеец получил наличные и скрылся, его задержала военная полиция. Он, действительно, оказался участником спецоперации на Украине. На вопрос, зачем он ограбил москвичку, 29-летний мужчина «лишь пожал плечами».

Ранее стало известно, что украинские сотрудники полиции обчищали жителей Херсонской области, которые переводили украинские гривны в российские рубли. Всего «ОПГ в погонах» удалось награбить 359 тыс. рублей.